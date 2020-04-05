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Mersin'de Akdeniz Belediyesinden örnek çalışma!

Mersin'de Akdeniz Belediyesi, Coronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında, ilaçlama-dezenfekte hizmetine ilçe genelinde, özellikle de vatandaşların ortak kullanım alanlarında aralıksız şekilde devam ediyor.

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Örnek çalışma!
Mersin'de Akdeniz Belediyesi, Coronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında, ilaçlama-dezenfekte hizmetine ilçe genelinde, özellikle de vatandaşların ortak kullanım alanlarında aralıksız şekilde devam ediyor. Birçok noktada Coronavirüs (Covid19) salgınına karşı ilaçlama yapan mobil ekipler; Karaduvar Limanı ile balıkçı barınağına demirleyen gemi, tekne ve kayıkların yanı sıra balık ağlarını da dezenfekte ediyor. Belediye ayrıca, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı olan insanların yardımına da koşmaya, onlara destek olmaya devam ediyor.

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