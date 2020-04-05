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İranlı Türkçe öğretmenlerinden destek: Yanındayız Türkiye

İranlı Türkçe öğretmenleri sosyal medya üzerinden "EvdekalTürkiye" etiketiyle paylaşım yaptı. "Kaderlerimiz birbirimize bağlı", "Evde kalalım, gelişelim Türkiye", "Biz yanındayız", "El ele vererek bütün engelleri aşabiliriz" şeklindeki mesajlarla Türk halkına destek yolladı.

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Yanındayız Türkiye
İranlı Türkçe öğretmenleri sosyal medya üzerinden "EvdekalTürkiye" etiketiyle paylaşım yaptı. "Kaderlerimiz birbirimize bağlı", "Evde kalalım, gelişelim Türkiye", "Biz yanındayız", "El ele vererek bütün engelleri aşabiliriz" şeklindeki mesajlarla Türk halkına destek yolladı. Genç eğitimciler, "Dostluk ve insan sevgisi sınırsızdır. Türkiye'yi yakından tanıyoruz ve kardeş ülke olarak görüyoruz. Türkiye'nin bu kötü günleri olabilecek en az hasarla atlatmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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