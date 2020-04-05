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Coronavirüse karşı koku ve tat duyusuna dikkat!

Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. , Coronavirüs'ün semptomları arasında koku ve tat duyusu kaybının da yer aldığını kaydetti.

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Koku ve tat duyusuna dikkat

KBB Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. , Coronavirüs'ün semptomları arasında koku ve tat duyusu kaybının da yer aldığını kaydetti.

Kasapoğlu, "Bu yakın dönemde koku kaybı ya da tat azalması bulguları var olan kişiler, Coronavirüs enfeksiyonu şüphesi açısından kendilerini daha yakın takip etmeleri gerekiyor. Bu dönemde hastaneye başvurmasalar dahi kişilerin sosyal izolasyon ve karantina önlemlerini artırmaları büyük önem taşıyor"dedi.

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