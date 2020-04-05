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Coronavirüse (Kovid-19) karşı !

Coronavirüs’ten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekiyor. nun önemli olduğunu belirten uzmanlar, “Beynimiz melatonin hormonu salgılıyor. Virüsleri öldüren hücreler yenileniyor” diyor.

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Virüse karşı uyku!

Tüm dünyaya yayılan Coronavirüs, insanlığın kabusu haline geldi. Virüsle mücadelede ve melatonin uyarısı geldi. Doç. Dr. , süreçte kişilerin evlerinde kalmaları kadar uykularının zamanında ve kaliteli olmasına dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.


Doç. Dr. Zeynep Zeren Uçar

Gece uykuda salgılanan melatonin hormonunun Coronavirüs ile mücadelede önemli olduğunu dile getiren Uçar, "Gece uyuduğumuz zaman beynimiz melatonin hormonu salgılıyor. Bu hormon virüsleri öldüren bağışıklık hücrelerinin yenilenmesinde çok önemli bir yere sahip. Bu sayede yenilenen bağışıklık hücreleri vücudumuzdaki virüs ve bakterilerle savaşıp onları etkisiz hale getirebiliyor. Bu yenilenme uykuda her gece devam ediyor. İnsanlar gece, kaliteli ve zamanında uyursa Coronavirüs gibi birçok hastalığın olumsuz etkileri engelleniyor. Uykumuzda salgılanan bu hormon bize doğal bağışıklık sağlıyor. Saat gece 2'de en yüksek orana ulaşıyor" diye konuştu.

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