Akyurt’ta vatandaşlara el dezenfektanı dağıtıldı

Geçtiğimiz bir aylık süre içerisinde ilçedeki okullar, camiler, okul servisleri, işçi servisleri, resmi kurumlar, Kur'an kursları, otobüs durakları, ticari taksiler, dolmuşlar, yaşam evi, halk otobüsleri, parklar, oyun grupları, pastane ve kafeler ile cadde ve sokakları dezenfekte eden Akyurt Belediyesi, bununla yetinmedi ve Akyurt'taki tüm hanelere el dezenfektanı dağıtmaya başladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Sahada ekiplerimiz sokaklarda, caddelerde çalışırken insanlarımızın evden çıkmaması, aldığımız bu tedbirlerin işe yaraması açısından oldukça önemli." dedi.
'15 BİN HANEYE VE ESNAFIMIZA DEZENFEKTANI DAĞITIYORUZ'
Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığının altını çizen Başkan Ayık, "Genel olarak dezenfekte çalışmalarımızı sürdürdük. Sokaklarımızı, caddelerimizi ve çöp konteynırlarımızı düzenli olarak yıkadık. Otobüs duraklarımız aralıksız her gün dezenfekte ediliyor. İlçemizde bulunan kurumların dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdik. Son olarak ilçemizdeki 15 bin haneye ve esnafımıza el dezenfektanı dağıttık. Kutu içinde Sağlık Bakanlığı'mızın yayınlamış olduğu 14 altın kuralın yer aldığı bir broşür de var. Sahadaki ekiplerimiz hem broşürleri veriyor hem de vatandaşın evde kalması için tatlı uyarılarda bulunuyorlar. Verdiğimiz dezenfektanlar tamamıyla virüsten korunmada etken değil ancak biz evde kalma farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Asıl maksadımız bu. Vatandaşımızın evde kalma bilincini oturtmak istiyoruz. Çünkü biz gece gündüz insanımız için sahadayız. Sahada ekiplerimiz sokaklarda caddelerde çalışırken insanların evden çıkması, alınan tedbirlerin boşa çıkmasına neden oluyor. Lütfen evinizde kalın, biz bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.
'VEFA GRUBUMUZU KAYMAKAMLIĞIMIZ İLE BİRLİKTE KURDUK'
65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar için çıkarılan genelgeyi hatırlatan Başkan Ayık, "Vefa grubumuzu kaymakamlığımız ile birlikte kurduk. Bu kapsamda kolluk kuvvetlerimiz 4 koldan 65 yaş üstü büyüklerimizden ya da kronik hastalığı olanlardan talepler geldiğinde gerek alışveriş ihtiyaçları gerekse eczaneyle ilgili ihtiyaçlarını tamamlıyorlar. Tekrar ediyorum. Biz insanımız için sahadayız. Eğer işimizi kolaylaştırmak istiyorlarsa yapacakları tek şey evlerinde kalmak." diyerek açıklamalarını sonlandırdı. Açıklamanın ardından haneleri tek tek dolaşan Akyurt Belediyesi Zabıta ekipleri dezenfektan ve 14 kuralın bulunduğu kutuları teslim ederek vatandaşların evden çıkmamaları konusunda uyardı. Vatandaşlar ise belediyenin bu çalışmasından çok memnun olduklarını dile getirdi.
'15 BİN HANEYE VE ESNAFIMIZA DEZENFEKTANI DAĞITIYORUZ'
Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığının altını çizen Başkan Ayık, "Genel olarak dezenfekte çalışmalarımızı sürdürdük. Sokaklarımızı, caddelerimizi ve çöp konteynırlarımızı düzenli olarak yıkadık. Otobüs duraklarımız aralıksız her gün dezenfekte ediliyor. İlçemizde bulunan kurumların dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdik. Son olarak ilçemizdeki 15 bin haneye ve esnafımıza el dezenfektanı dağıttık. Kutu içinde Sağlık Bakanlığı'mızın yayınlamış olduğu 14 altın kuralın yer aldığı bir broşür de var. Sahadaki ekiplerimiz hem broşürleri veriyor hem de vatandaşın evde kalması için tatlı uyarılarda bulunuyorlar. Verdiğimiz dezenfektanlar tamamıyla virüsten korunmada etken değil ancak biz evde kalma farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Asıl maksadımız bu. Vatandaşımızın evde kalma bilincini oturtmak istiyoruz. Çünkü biz gece gündüz insanımız için sahadayız. Sahada ekiplerimiz sokaklarda caddelerde çalışırken insanların evden çıkması, alınan tedbirlerin boşa çıkmasına neden oluyor. Lütfen evinizde kalın, biz bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.
'VEFA GRUBUMUZU KAYMAKAMLIĞIMIZ İLE BİRLİKTE KURDUK'
65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar için çıkarılan genelgeyi hatırlatan Başkan Ayık, "Vefa grubumuzu kaymakamlığımız ile birlikte kurduk. Bu kapsamda kolluk kuvvetlerimiz 4 koldan 65 yaş üstü büyüklerimizden ya da kronik hastalığı olanlardan talepler geldiğinde gerek alışveriş ihtiyaçları gerekse eczaneyle ilgili ihtiyaçlarını tamamlıyorlar. Tekrar ediyorum. Biz insanımız için sahadayız. Eğer işimizi kolaylaştırmak istiyorlarsa yapacakları tek şey evlerinde kalmak." diyerek açıklamalarını sonlandırdı. Açıklamanın ardından haneleri tek tek dolaşan Akyurt Belediyesi Zabıta ekipleri dezenfektan ve 14 kuralın bulunduğu kutuları teslim ederek vatandaşların evden çıkmamaları konusunda uyardı. Vatandaşlar ise belediyenin bu çalışmasından çok memnun olduklarını dile getirdi.
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