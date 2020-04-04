Tekâlif-i Milliye nedir? Tekâlif-i Milliye emirleri nelerdir? Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, virüsle mücadelede bağış kampanyasına destek istedi ve Tekâlif-i Milliye emirlerinden bahsetti. Peki, Tekâlif-i Milliye emirleri nelerdir? Tekâlif-i Milliye emirleri, Yunan işgalcileri ülkeden çıkarmadan önce yapılacak savaşa hazırlık döneminde, Başkomutan Mustafa Kemal tarafından çıkarılmış kararlardır.

TEKALİF-İ MİLLİYE NEDİR?

Milli Kurtuluş Savaşı her türlü zorluğa ve yokluğa rağmen gayret ve inançla devam ediyordu... İnönü muharebelerinde Yunan işgalcilere darbe vuran Türk ordusu Sakarya Savaşı'na hazırlanırken Mustafa Kemal Paşa 5 Ağustos 1921'de 'Başkomutan' sıfatıyla bizzat ordunun başına geçmişti. Büyük Millet Meclisi 3 aylık süreyle bütün yasama yetkilerini de Başkomutan'a devretmişti. Başkomutan bu yetkilere dayanarak 7-8 Ağustos'ta Tekâlif-i Milliye (Milli Yükümlülükler) emirlerini yayımladı.