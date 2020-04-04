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Tekâlif-i Milliye nedir? Tekâlif-i Milliye emirleri nelerdir?

Tekâlif-i Milliye nedir? Tekâlif-i Milliye emirleri gündem konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Tekâlif-i Milliye emirlerinden bahsetti. Bu açıklamanın ardından Tekâlif-i Milliye emirleri nelerdir sorusu gündem oldu. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasındaki en önemli milli fedakarlıklardan biri olan Tekâlif-i Milliye emirleri, yokluk içerisindeki Türk halkının düşmanla topyekün mücadelesi anlamına geliyordu.

  • Güncel
  • 04.04.2020 11:29
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 11:29
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Tekâlif-i Milliye nedir? Tekâlif-i Milliye emirleri nelerdir?

Tekâlif-i Milliye nedir? Tekâlif-i Milliye emirleri nelerdir? Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, virüsle mücadelede bağış kampanyasına destek istedi ve Tekâlif-i Milliye emirlerinden bahsetti. Peki, Tekâlif-i Milliye emirleri nelerdir? Tekâlif-i Milliye emirleri, Yunan işgalcileri ülkeden çıkarmadan önce yapılacak savaşa hazırlık döneminde, Başkomutan Mustafa Kemal tarafından çıkarılmış kararlardır.

TEKALİF-İ MİLLİYE NEDİR?

Milli Kurtuluş Savaşı her türlü zorluğa ve yokluğa rağmen gayret ve inançla devam ediyordu... İnönü muharebelerinde Yunan işgalcilere darbe vuran Türk ordusu Sakarya Savaşı'na hazırlanırken Mustafa Kemal Paşa 5 Ağustos 1921'de 'Başkomutan' sıfatıyla bizzat ordunun başına geçmişti. Büyük Millet Meclisi 3 aylık süreyle bütün yasama yetkilerini de Başkomutan'a devretmişti. Başkomutan bu yetkilere dayanarak 7-8 Ağustos'ta Tekâlif-i Milliye (Milli Yükümlülükler) emirlerini yayımladı.

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