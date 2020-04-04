Yüksek Seçim Kurulu, Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını geçtiğimiz günlerde iptal etti. YSK'nın kararının ardından gözler Adana Ceyhan'da yapılacak Belediye Başkanlık seçimine çevrildi. Belediyede 13'ü CHP'li, 4'ü İYİ Parti'li, 8'i AK Parti'li, 4'ü MHP'li, 1'i de bağımsız olmak üzere toplamda 30 meclis üyesi bulunuyor.





SEÇİM RÜŞVETİ SKANDALI!

Meclis üyelerinin yapacağı seçim öncesi büyük bir skandal patlak verdi. Belediyede, 19'u birinci derece akrabaları olmak üzere 26 meclis üyesi yakınının işe alındığı ortaya çıktı. Çoğunluğa sahip olmalarına rağmen Millet İttifakı üyelerinin yakınlarınını işe alınması seçim rüşveti yorumlarına neden oldu.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin, söz konusu listeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Gelişmeler üzerine Kaymakamlık konu ile ilgili soruşturma başlattı.