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'ndan si'nde rüşveti skandalı

Son dakika haberi... (), Adana'da Başkanı 'ın mazbatasını geçtiğimiz günlerde iptal etmişti. Pazar günü yeniden yapılacak olan belediyede büyük bir skandal patlak verdi. 19'u birinci derece akrabaları olmak üzere 26 meclis üyesi yakınının belediyede işe başlatıldığı ortaya çıktı. Çoğunluğa sahip olmalarına rağmen üyelerinin yakınlarının işe alınması, seçim rüşveti olarak değerlendirildi.

  • Güncel
  • 04.04.2020 11:35
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 11:59
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Ceyhan Belediyesi'nde seçim rüşveti skandalı

, Adana'da Başkanı 'ın mazbatasını geçtiğimiz günlerde iptal etti. 'nın kararının ardından gözler 'da yapılacak Belediye Başkanlık ine çevrildi. Belediyede 13'ü 'li, 4'ü İYİ Parti'li, 8'i 'li, 4'ü MHP'li, 1'i de bağımsız olmak üzere toplamda 30 meclis üyesi bulunuyor.

SEÇİM RÜŞVETİ SKANDALI!
Meclis üyelerinin yapacağı seçim öncesi büyük bir skandal patlak verdi. Belediyede, 19'u birinci derece akrabaları olmak üzere 26 meclis üyesi yakınının işe alındığı ortaya çıktı. Çoğunluğa sahip olmalarına rağmen üyelerinin yakınlarınını işe alınması seçim rüşveti yorumlarına neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin, söz konusu listeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Gelişmeler üzerine Kaymakamlık konu ile ilgili soruşturma başlattı.

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