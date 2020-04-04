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Son dakika: lideri Bahçeli'den 'in ziyaret

Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi () Genel Başkanı , MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum 'in, vefatının 23. yılında Anıtmezarını ziyaret etti.

  • Güncel
  • 04.04.2020 12:43
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 12:43
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