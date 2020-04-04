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Son dakika: 'li Başkanı ’nun yardımcısı 'dan skandal tweet

Son dakika haberi... 'li Başkan Vekili , DHKP-C terör örgütü üyeliğinden yargılanan ve örgüt adına gerçekleştirdiği ölüm orucu sırasında vefat eden Helin Bölek’in propagandasını yapan bir tweet attı. İmamoğlu'nun yardımcısı Aksu, sosyal medyada gelen yoğun tepki üzerine paylaşımını kaldırdı.

  • Güncel
  • 04.04.2020 17:22
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 17:32
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İmamoğlu’nun yardımcısından skandal tweet

DHKP-C terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 2016 yılında tutuklanan Helin Bölek, açlık orucuna başlaması sonrası Kasım 2019 yılında tahliye edilmişti. İstanbul 'nde yargılanan Bölek dün sabah hayatını kaybetti.


İMAMOĞLU'NUN YARDIMCISINDAN SKANDAL PAYLAŞIM
Bölek'in ölümü ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili skandal bir paylaşımda bulundu. Aksu paylaşımında, DHKP-C terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Helin Bölek'i "Türkü söyleyebilmek için öldüler" paylaşımıyla savundu.

Skandal tweet ardından çok sayıda kişi yorum üzerinden tepkisini dile getirdi.

Bilindiği gibi, Bölek için toplanan terör örgütü yandaşları önce kol kola girip yürüyüş yaptı, ardından da tabutun başında halay çekti. Terör yandaşı grup, Koronavirüs salgınına adeta davetiye çıkardı.

'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması ardından Başkan Vekilliği'ne Hüseyin Aksu getirilmişti. Bodrum, Erzurum gibi turizm bölgelerinde tatile çıkan İmamoğlu'nun yerine o zaman diliminde Aksu bakıyordu. SABAH

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