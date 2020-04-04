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Prof. Dr. için ’nde anma töreni düzenlendi

Virüs nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. için İstanbul ’nde anma töreni düzenlendi. Meslektaşlarının gözyaşları dinmek bilmedi.

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Coronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanları hastaları hayatları pahasına tedavi etti. 87 yaşındaki Cerrahpaşa Eski Başkanı Patoloji Uzmanı Prof. Dr. , virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.



Dün, yıllarını verdiği 'nde meslektaşları Prof. Dr. Öz için anma töreni düzenledi. Tören boyunca gözyaşları dönmeyen Öz'ün gelini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz "İnşallah onu güzel törenlerle anacağız" dedi.

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