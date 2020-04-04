Coronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanları hastaları hayatları pahasına tedavi etti. 87 yaşındaki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Eski Başkanı Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Feriha Öz, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Dün, yıllarını verdiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde meslektaşları Prof. Dr. Öz için anma töreni düzenledi. Tören boyunca gözyaşları dönmeyen Öz'ün gelini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz "İnşallah onu güzel törenlerle anacağız" dedi.
Dün, yıllarını verdiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde meslektaşları Prof. Dr. Öz için anma töreni düzenledi. Tören boyunca gözyaşları dönmeyen Öz'ün gelini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz "İnşallah onu güzel törenlerle anacağız" dedi.
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