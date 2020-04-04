Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

242 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 170 bini geçtiği, 63 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 242 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

04 Nisan 2020, saat 21:15 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:



Türkiye'de şu ana kadar toplam 161.380 test yapılmış olup, 23.934 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 501 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 786 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/s1p64RZeVQ — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 4, 2020

Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle: