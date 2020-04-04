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dünya genelindeki vaka durumunu paylaştı

Cumhurbaşkanlığı , dünya genelinde yeni tip ün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

  • Güncel
  • 04.04.2020 23:04
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 23:04
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İşte dünya genelinde koronavirüs vaka durumu

Cumhurbaşkanlığı , dünya genelinde yeni tip ün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

242 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 170 bini geçtiği, 63 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 242 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

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