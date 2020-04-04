Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasını anlatan bir video klip paylaştı.
Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biz bize yeteriz diyen vatandaşlarımızın katkıları, devlet eli ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Devlet yardımına ihtiyacı olan hanelerin çorbası devletten, tuzu biberi milletten! Biz Bize Yeteriz Türkiyem" ifadelerine yer verdi.
#bizbizeyeteriz diyen vatandaşlarımızın katkıları, devlet eli ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 4, 2020
Devlet yardımına ihtiyacı olan hanelerin çorbası devletten, tuzu biberi milletten!
Biz Bize Yeteriz Türkiyem! pic.twitter.com/5FX0D1Josh
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