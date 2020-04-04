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İletişim Başkanı Altun’dan ‘’ paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasını anlatan bir video klip paylaştı. Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Biz bize yeteriz diyen vatandaşlarımızın katkıları, devlet eli ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Devlet yardımına ihtiyacı olan hanelerin çorbası devletten, tuzu biberi milletten! ” ifadelerine yer verdi.

  • Güncel
  • 04.04.2020 23:18
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 23:18
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Altun’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasını anlatan bir video klip paylaştı.

Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biz bize yeteriz diyen vatandaşlarımızın katkıları, devlet eli ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Devlet yardımına ihtiyacı olan hanelerin çorbası devletten, tuzu biberi milletten! Biz Bize Yeteriz Türkiyem" ifadelerine yer verdi.

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