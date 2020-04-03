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Son dakika: İletişim Başkanlığından "" için kamu spotu

Son dakika haberi... İletişim Başkanlığı, koronavirüsle mücadelede mağdur olan vatandaşlara olmak için başlatılan "" için kamu spotu hazırladı. Videoda, devlet yardımına ihtiyacı olan hanelerin çorbasının devletten, tuzu biberinin de milletten olduğu belirtiliyor.

  • Güncel
  • 03.04.2020 16:14
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 16:28
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Boş ve sessiz sokaklar ile evlerinde vakit geçiren vatandaşların gösterildiği videoda, hayatın durmadığı, özlenen yaşam sesinin hanelerin içinden yükseldiği anlatılıyor.

"İhtiyaç halindeki hanelerin sesine ses, yaşamına yaşam katmak için 'Biz bize yeteriz' diyen vatandaşlarımızın katkıları devlet eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor." ifadesiyle devam eden videoda, devlet yardımına ihtiyacı olan hanelerin çorbasının devletten, tuzu biberinin de milletten olduğu belirtiliyor.

"Biz Bize Yeteriz " sloganıyla sonlandırılan videoda, kampanya dahilindeki iban ve kısa mesaj numaraları yer alıyor.

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