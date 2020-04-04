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'da koronavirüs nedeniyle mahsur kalan 10 işçi 'tan yardım istedi

Son dakika haberi... 'ın Arpaçay ilçesinden 'ın Tiflis kentine çalışmaya giden ancak koronavirüs salgını nedeniyle geri dönemeyen 10 işçi, yakınlarına gönderdikleri mesajıyla yardım istedi. Görüntüde grup adına konuşan , pansiyonda mahsur kaldıklarını, yaptıkları iş karşısında paralarını da alamadıklarını anlattı. Aydemir, yetkililere seslenerek, bir an evvel bulundukları yerden kurtarılmayı beklediklerini söyledi.

  • Güncel
  • 04.04.2020 16:23
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 16:41
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WhatsApp'tan yardım istediler

Arpaçay ilçesi ve bağlı köylerde yaşayan 10 arkadaş, yaklaşık 3 ay önce inşaatlarda çalışmak için Tiflis'in Ortachala bölgesine gitti. Kamil Aydemir, Ali Asker Tazegül, Onur Aydemir, Y. Doğukan Aydemir, Eyüp Aydemir, Osman Aydemir, Erkan Gezen, Fesi Eser, Oran Bal ve Sedat Bal adlı arkadaşlar, corona virüs salgını nedeniyle Ortachala'da mahsur kaldı.

hükümetinin uyguladığı karantina tedbirleri kapsamında yaklaşık 20 gün önce bir pansiyona yerleşen 10 arkadaş, Aktaş kapatıldığı için 'ye dönemiyor. Paraları da tükenmek üzere olan arkadaşlar, cep telefonuyla çektikleri görüntülerini aracılığıyla Arpaçay'daki yakınlarına göndererek, yardım istedi.

Görüntüde grup adına konuşan , pansiyonda mahsur kaldıklarını, yaptıkları iş karşısında paralarını da alamadıklarını anlattı. Aydemir, yetkililere seslenerek, bir an evvel bulundukları yerden kurtarılmayı beklediklerini söyledi.

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