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Son dakika: Dışişleri'nden 'deki ve una ilişkin açıklama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ülkesi 'de 22 Mart'ta değişikliği uyla düzenlenen lerin, Gine halkının huzur, mutluluk ve refahı bakımından hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

  • Güncel
  • 04.04.2020 16:18
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 16:18
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Dışişleri'nden o ülkedeki seçime ilişkin açıklama

Aksoy, 'deki ler ve u hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Gine'de eş zamanlı tertip edilen ler ve referandumun Gine halkının huzur, mutluluk ve refahı bakımından hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulunan Aksoy, "Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde siyasi sürecin, halkın tercihleri ve beklentileri doğrultusunda kapsayıcı ve yapıcı anlayışla yürütüleceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Aksoy, 'nin dost Gine'nin istikrar içinde kalkınma yönünde attığı adımları desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

GİNE'DE GENEL SEÇİMİN GALİBİ İKTİDAR PARTİSİ
Ülkedeki genel seçimde, iktidardaki Halkın Yürüyüşü Partisi (RPG), meclisteki 114 sandalyeden 79'unu elde etmişti.

Genel seçimler, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin üçüncü dönem göreve gelmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumuyla yapılmıştı.

Referandumda değişiklik önerisi, yüzde 91,59 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

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