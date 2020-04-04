Selçuk, Twitter hesabından lise öğrencilerinin evlerinde gitarlarıyla "Çayır çimen geze geze" türküsünün sözlerini "evde kal" temasına uyarlayarak seslendirdiği videoyu paylaştı.
Bakan Selçuk, bu paylaşımına, "Sevgili gençler, #EvdeKal'ırken kendinizi ifade etmekten geri kalmayın. Bakın Özden Cengiz Anadolu Lisesinden arkadaşlarınız sizlerle ne paylaşmamı istedi. #HayatEveSığar hep birlikte #EvdeSöyle'yelim şarkılarımızı, türkülerimizi, etkinliklerimizi, duygularımızı paylaşalım." notunu düştü.
Sevgili gençler #EvdeKal'ırken kendinizi ifade etmekten geri kalmayın. Bakın Özden Cengiz Anadolu Lisesi'nden arkadaşlarınız sizlerle ne paylaşmamı istedi. #HayatEveSığar hep birlikte #EvdeSöyle'yelim şarkılarımızı, türkülerimizi, etkinliklerimizi, duygularımızı paylaşalım. pic.twitter.com/hRHqQZ14ti— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 4, 2020
Lise öğrencilerinin seslendirdikleri şarkıda, "Hayat eve sığar elbet. Kal evinde biraz sabret. Oku, çalış, geliş, üret; tatil değil eğitim. Ülkemizi seviyoruz, kendimizi koruyoruz, evimizde kalıyoruz." sözleri yer alıyor.
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