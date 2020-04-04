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Son dakika: Bakanı Selçuk'tan gençlere "hayat eve sığar" çağrısı

Son dakika haberi... Bakanı , lise öğrencilerinin evlerinde gitar çalarak seslendirdiği videoyu paylaşarak, "Gençler, evde kalırken kendinizi ifade etmekten geri kalmayın. Hayat eve sığar. Hep birlikte evde söyleyelim şarkılarımızı, türkülerimizi, etkinliklerimizi, duygularımızı paylaşalım." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 04.04.2020 16:53
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 16:53
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Bakan Selçuk'tan gençlere çağrı

Selçuk, Twitter hesabından lise öğrencilerinin evlerinde gitarlarıyla "Çayır çimen geze geze" türküsünün sözlerini "evde kal" temasına uyarlayarak seslendirdiği videoyu paylaştı.

Bakan Selçuk, bu paylaşımına, "Sevgili gençler, #EvdeKal'ırken kendinizi ifade etmekten geri kalmayın. Bakın Özden Cengiz Anadolu Lisesinden arkadaşlarınız sizlerle ne paylaşmamı istedi. #HayatEveSığar hep birlikte #EvdeSöyle'yelim şarkılarımızı, türkülerimizi, etkinliklerimizi, duygularımızı paylaşalım." notunu düştü.

Lise öğrencilerinin seslendirdikleri şarkıda, "Hayat eve sığar elbet. Kal evinde biraz sabret. Oku, çalış, geliş, üret; tatil değil eğitim. Ülkemizi seviyoruz, kendimizi koruyoruz, evimizde kalıyoruz." sözleri yer alıyor.

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