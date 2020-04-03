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: ndan atama kuralarıyla ilgili flaş açıklama

haberine göre le mücadele kapsamında kura başvuru evrakı artık na gönderilmeyecek, başvurular elektronik ortamda sisteme yüklenecek.

  • Güncel
  • 03.04.2020 12:52
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 13:03
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Sağlık Bakanlığından atama kuralarıyla ilgili flaş açıklama

tarafından 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kurası çekildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimi bugün Sağlık Bakanlığında canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi. Sonuçlar, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Bakanlık, personel istihdamına yönelik yapılacak tüm kura çekimlerini, noter huzurunda, canlı yayında, daha önce yapılan salona katılımcı almayarak gerçekleştirmeye devam edecek.

Yeni tip le (Kovid-19) mücadele kapsamında kura başvuruları için gerekli evrak ise artık Bakanlığa gönderilmeyecek, kura başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda sisteme yüklenecek.

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