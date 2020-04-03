Bugünkü
Takvim

dışarı çıkma yasağı var mı? geldi mi?

sokağa çıkma yasağı var mı? Başkan Erdoğan tarafından ülke genelinde virüsle mücadele için yeni tedbirler alındığı duyuruldu. Daha önce 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı 18 yaş altına geldi mi? 18 yaş altı dışarı çıkma yasağı var mı? Bilim Kurulu üyeleri tarafından alınan tavsiye kararlarının ardından, var mı sorusuna yanıt aranıyor.

  • Güncel
  • 03.04.2020 20:33
  •  - 
  • Son Güncelleme: 03.04.2020 20:54
ABONE OL
18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı dışarı çıkma yasağı için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Özellikle İstanbul'da sokağa çıkma konusunda yeni tedbirlerin hayata geçmesi bekleniyor. Belirli yaş gruplarına sokağa çıkma sınırlandırılması alınması beklenen tedbirlerden birisi. Daha sıkı izolasyon için 18 yaş altına sınırlandırma gündeme geldi. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı dışarı çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar…

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağı kararları hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, Erdoğan'ın ifadeleri:

Bu gece yarısı ile yeni tedbirleri ekliyoruz. Şehirler arası toplu taşımayı izine bağlamıştık. Kendi araçları ile yolculuk yapan vatandaşlarımızı da kontrole tabi tutuyorduk. Bu gece ile 30 Büyükşehir ile Zonguldak şehrimizi araç giriş çıkışını kapatıyoruz.

Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek. 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta başlatacağımızın araç yasağı süresi 15 ile başlayacak.

Daha önce 65 yaş üzeri için alınan sokağa çıkma yasağını 20 yaş altı gençlerimiz için de alıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın sadece çalışmak veya temel ihtiyaç malzemelerini temin etmek, bunun dışında herkesin evinde kalmasını istiyoruz.

Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi toplu bulunan yerlerde herkesin maske takması zorunlu olacak.

Toplu çalışılan yerlerde de tedbirler alınacak. Şehirlerimizin tamamında insan hareketliliğini azaltmak için kararlar alınacak.

Sokaklar dahil insanlarımız kabalık olarak bir yerde bulunamayacak. Israrla kurallara uymayanlara gereken ceza uygulanacaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel 18 yaş altı dışarı çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi mi?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri