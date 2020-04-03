18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı dışarı çıkma yasağı için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Özellikle İstanbul'da sokağa çıkma konusunda yeni tedbirlerin hayata geçmesi bekleniyor. Belirli yaş gruplarına sokağa çıkma sınırlandırılması alınması beklenen tedbirlerden birisi. Daha sıkı izolasyon için 18 yaş altına sınırlandırma gündeme geldi. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı dışarı çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar…

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağı kararları hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, Erdoğan'ın ifadeleri:

Bu gece yarısı ile yeni tedbirleri ekliyoruz. Şehirler arası toplu taşımayı izine bağlamıştık. Kendi araçları ile yolculuk yapan vatandaşlarımızı da kontrole tabi tutuyorduk. Bu gece ile 30 Büyükşehir ile Zonguldak şehrimizi araç giriş çıkışını kapatıyoruz.

Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek. 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta başlatacağımızın araç yasağı süresi 15 ile başlayacak.

Daha önce 65 yaş üzeri için alınan sokağa çıkma yasağını 20 yaş altı gençlerimiz için de alıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın sadece çalışmak veya temel ihtiyaç malzemelerini temin etmek, bunun dışında herkesin evinde kalmasını istiyoruz.

Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi toplu bulunan yerlerde herkesin maske takması zorunlu olacak.

Toplu çalışılan yerlerde de tedbirler alınacak. Şehirlerimizin tamamında insan hareketliliğini azaltmak için kararlar alınacak.

Sokaklar dahil insanlarımız kabalık olarak bir yerde bulunamayacak. Israrla kurallara uymayanlara gereken ceza uygulanacaktır.