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lular virüsten kaçarak 'ya gitti Vali Karaloğlu isyan etti: 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi

’da yaşayan bazı vatandaşlar, vaka sayısının az olduğu ’ya gitti. Vali Karaloğlu ise isyan etti: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi.

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Mantar-34

Antalya Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, virüs tedbirleri kapsamında kentin ana girişlerindeki uygulamalar ve denetimler artırıldı. Vali Münir Karaloğlu, 'ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözetim altına alınacağını açıkladı.


Vali Münir Karaloğlu

Antalya'nın sınırındaki ilçesi Akseki'ye özel otomobilleriyle 'dan 150 kişinin dün kuzugöbeği mantarı toplamaya geldiğini jandarmaya beyan ettiğini belirten Karaloğlu, "Mantar toplama işin bahanesi. İki hafta mantar yemesen ölmezsin kardeşim" dedi.

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