Antalya Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, virüs tedbirleri kapsamında kentin ana girişlerindeki uygulamalar ve denetimler artırıldı. Vali Münir Karaloğlu, Antalya'ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözetim altına alınacağını açıkladı.
Vali Münir Karaloğlu
Antalya'nın Konya sınırındaki ilçesi Akseki'ye özel otomobilleriyle İstanbul'dan 150 kişinin dün kuzugöbeği mantarı toplamaya geldiğini jandarmaya beyan ettiğini belirten Karaloğlu, "Mantar toplama işin bahanesi. İki hafta mantar yemesen ölmezsin kardeşim" dedi.
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