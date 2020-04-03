Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Corona'dan yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle sessiz sedasız defnedildi.
Öğrenciler ise hocalarına maskelerinin altından süzülen gözyaşlarıyla veda etti: Sizi unutmayacağız.
GÖZYAŞLARIYLA VEDA
Coronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, önceki gün hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında, "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.
Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun cenaze namazı mezarlıkta kılındı.
67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Coronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze, Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ünlü profesörün oğlu Onur Taşçıoğlu, atkı merakıyla bilinen Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına cenaze sırasında taktığı kaşkolunu bağladı.
Öğrenciler ise hocalarına maskelerinin altından süzülen gözyaşlarıyla veda etti: Sizi unutmayacağız.
GÖZYAŞLARIYLA VEDA
Coronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, önceki gün hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında, "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.
Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun cenaze namazı mezarlıkta kılındı.
67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Coronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze, Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ünlü profesörün oğlu Onur Taşçıoğlu, atkı merakıyla bilinen Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına cenaze sırasında taktığı kaşkolunu bağladı.
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