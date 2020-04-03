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İstanbul’a yeni önlem… la yolculuk yasak mı? İstanbul şehir içi özel araç yasaklandı mı?

la yolculuk yasak mı? İstanbul’da virüsün izolasyonu için yeni tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi bekleniyor. Sokağa çıkmanın sınırlandırılması, virüsün yayılımını engellemek için büyük önem taşıyor. İstanbul şehir içi özel araç yasaklandı mı? yasak mı? Hükümette yapılan seri toplantıların sonuncusunda, özellikle İstanbul kaynaklı yayılmaları önlemek için yeni kararlar alınması masaya yatırıldı. İstanbul genelinde özel araçla seyahatlerin kısıtlanması gündeme geldi!

  • Güncel
  • 03.04.2020 13:40
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 13:40
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İstanbul’a yeni önlem… Özel araçla yolculuk yasak mı?

İstanbul özel araçla yolculuk yasak mı? İstanbul şehir içi özel araç yasaklandı mı? İstanbul'a yeni önlemler kapıda. Virüsün en hızlı ve en çok görüldüğü il olan İstanbul için tedbirlerin sıkılaşması bekleniyor. Alınacak yeni tedbirler arasında belirli yaş gruplarının sokağa çıkmasının sınırlandırılması bulunuyor. Özel araç sahiplerine de kısıtlama getirilmesi öneriler arasında. Peki, özel araçla yolculuk yasak mı? İstanbul şehir içi özel araç yasaklandı mı?

İSTANBUL ÖZEL ARAÇLA YOLCULUK YASAK MI?

İstanbul'da toplu ulaşım seferlerinin de azlığının etkisiyle izolasyon kurallarına tam olarak uyulamıyor. Yapılan değerlendirmelere göre alınan önlemlere en iyi uyan, izolasyonu sağlayan il Ankara oldu. Önümüzdeki günlerdeki değerlendirme sonucu gerek görülürse İstanbul'da özel araçlar ile seyahat tamamen kısıtlanacak.

Türkiye'de Kovid-19 tespit edilen vakaların yüzde 60'ının İstanbul'da bulunması nedeniyle Bilim Kurulu'nun da önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı bir dizi önlemi daha devreye sokmaya hazırlanıyor.

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