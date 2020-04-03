İstanbul özel araçla yolculuk yasak mı? İstanbul şehir içi özel araç yasaklandı mı? İstanbul'a yeni önlemler kapıda. Virüsün en hızlı ve en çok görüldüğü il olan İstanbul için tedbirlerin sıkılaşması bekleniyor. Alınacak yeni tedbirler arasında belirli yaş gruplarının sokağa çıkmasının sınırlandırılması bulunuyor. Özel araç sahiplerine de kısıtlama getirilmesi öneriler arasında. Peki, özel araçla yolculuk yasak mı? İstanbul şehir içi özel araç yasaklandı mı?

İSTANBUL ÖZEL ARAÇLA YOLCULUK YASAK MI?

İstanbul'da toplu ulaşım seferlerinin de azlığının etkisiyle izolasyon kurallarına tam olarak uyulamıyor. Yapılan değerlendirmelere göre alınan önlemlere en iyi uyan, izolasyonu sağlayan il Ankara oldu. Önümüzdeki günlerdeki değerlendirme sonucu gerek görülürse İstanbul'da özel araçlar ile seyahat tamamen kısıtlanacak.

Türkiye'de Kovid-19 tespit edilen vakaların yüzde 60'ının İstanbul'da bulunması nedeniyle Bilim Kurulu'nun da önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı bir dizi önlemi daha devreye sokmaya hazırlanıyor.