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Son dakika: 'nda çatışan gruba operasyon: Kalaşnikoflar ele geçirildi

Son dakika haberi... 'nda aralarında husumet bulunan iki grubun sıyla çatışmayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde kalaşnikof ve pompalı tüfeğinde bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi.

  • Güncel
  • 03.04.2020 14:10
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 14:10
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'nda aralarında husumet bulunan iki grup dün gece Örnektepe Mahallesi Genç Sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Birbirlerine kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açan şüphelilerden Berkay T. ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde kalaşnikof ve tabanca ele geçirildi. Yaralı Berkay T. ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAPILAN OPERASYONDA KÜÇÜK BİR CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ
Soruşturmayı çok yönlü olarak büyüten Beyoğlu ekipleri saldırganları yakalamak için dün gece çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ya karışan 4 kişi ile 2 adet kalaşnikof , 5 adet tabanca, pompalı tüfek, av tüfeği, kuru sıkı silah, 6 adet tabanca şarjörü, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 46 adet kalaşnikof mermisi, 175 adet tabanca mermisi, 35 adet av tüfeği mermisi, döner bıçağı, 3 adet çelik yelek ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan Ali O, Murat G., Mehmet Samet B, ile Okan B. yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin "kasten yaralama", "taksirle yaralama", "mala zarar verme", "açıktan hırsızlık" ve "kaçakçılık" gibi benzer suçlardan toplamda 20 adet suç kaydı oldukları öğrenildi.

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