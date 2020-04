Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün akşam saatlerinde koronavirüsle ilgili son durumu vatandaşlarla paylaştı. Dün açıklanan verilere göre ülke genelinde Corona pozitif görülen vaka sayısı 20.921 olurken, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 425 olmuştu. Peki, İstanbul, Ankara İzmir corona virüs hangi ilde kaç kişide var? İşte Türkiye il il koronavirüs vaka ölü sayısı

CORONA VİRÜS HANGİ İLDE KAÇ KİŞİDE VAR?

2 bin 786 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayımız 20 bin 921'e çıktı. Bugün kaybettiğimiz 69 vakamız ile toplam can kayıbımız 425'e ulaştı.

25 ilde can kaybımız bulunmuyor. 56 ilde malasef can kayıpları yaşandı. İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var. En yüksek can kaybımızın yaşandığı şehir 210 ile İstanbul.

Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkellerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum. Gençlerim hastalığı ya hissetmemekte yada hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim.

60 yaş üzeri vatandaşlarımızın izole olması gerektiğini görüyoruz.

Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 64,4'ü, hayatını kaybedenlerin de yüzde 78,8'i 60 yaş üstü vakalar.

3 NİSAN TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ?

Detaylar geliyor...