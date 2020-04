İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere dikkati çekerek, "Başka ülkelerde olduğu gibi sağlık sisteminin çökmesine izin vermeyeceğiz. Sağlık çalışanlarımızın çabalarına ve fedakarlıklarına müteşekkiriz. Bu zorluğun üstesinden beraber geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bir dizi yeni önlem alındığını duyurduğunu belirtti.

Our President Erdogan just announced a new set of restrictions to stop the spread of the virus. Our government under Pres. Erdogan's leadership has been extremely transparent with our public about the coronavirus threat, measures we are taking, and its toll on our country.