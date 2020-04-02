Prof. Dr. Feriha Öz kimdir? Tıp dünyasında acı bir kayıp daha yaşandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi patoloji uzmanı Prof Dr. Feriha Öz, koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Değerli hocamız Prof. Dr. Feriha Öz'ü de maalesef koronavirüs nedeniyle kaybettik" ifadelerini kullandı. Peki, Feriha Öz kimdir, kaç yaşındaydı?

FERİHA ÖZ KİMDİR?

Dr. Feriha Öz 1933 yılında Kadıköy'de dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Çamlıca Kız Lisesi'nde tamamlayarak 1951 yılında Fen Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesine kayıt oldu ve 1957 yılında doktor oldu. Fakülteden mezuniyetini müteakip Yozgat'ın Aktağ madeni kazasında sağlık merkezi doktoru olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Patolojik Anatomi Kürsüsüne asistan olarak atandı. 1962 yılında Uzman olan Dr. Feriha Öz 1963-1972 yılları arasında Cerrahpaşa-Cerrahi kliniğinde patolog olarak görev yaptı. Feriha Öz evli ve 2 çocuk annesi. Bilimsel çalışmaları timus ve lenf düğümleri üzerine olmuştur.