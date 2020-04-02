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İlk koronavirüs hastasını tespit etmişti! , kaç yaşındaydı? Hayatı ve çalışmaları!

, kaç yaşındaydı? Meslek hayatı boyunca birçok örnek olacak çalışmaya imza atan hayatını kaybetti. İlk koronavirüs hastasını tespit eden ve 15 gündür yoğun bakım mücadelesi veren Cemil Taşcıoğlu’ndan acı haber geldi. Öğrencileriyle hastaları tarafından çok sevilen ve de "hocaların hocası" olarak anılan Prof. Cemil Taşcıoğlu, 1952 yılında Rize'de dünyaya geldi. İşte, Cemil Taşçıoğlu hakkında merak edilenler…

  • Güncel
  • 02.04.2020 12:42
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 19:59
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İlk koronavirüs hastasını tespit etmişti! Cemil Taşçıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

Cemil Taşçıoğlu kimdir? Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kaç yaşındaydı? Ömrünü tıp alanındaki çalışmalarına adayan, ilk koronavirüs hastasını tespit eden Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu. Başkan Erdoğan da Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınlandı. Aynı zamanda Türkiye'deki ilk Kovid-19 vakasını da tespit eden isim olan Taşcıoğlu, 16 Mart'ta görülen ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle uzun yıllardır çalıştığı İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesine yatırılmıştı. Peki, Cemil Taşçıoğlu kimdir? İşte Cemil Taşçıoğlu'nun biyografisi!

CEMİL TAŞÇIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. Taşcıoğlu, durumunun ağırlaşması üzerine 18 Mart'ta yoğun bakım ünitesine kaldırılarak solunum cihazına bağlandı.

Tedavisi çok sayıda uzman hekimin olduğu bir kurul tarafından sürdürülen Taşcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 1 Nisan'da hayata veda etti.

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