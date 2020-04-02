Cemil Taşçıoğlu kimdir? Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kaç yaşındaydı? Ömrünü tıp alanındaki çalışmalarına adayan, ilk koronavirüs hastasını tespit eden Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu. Başkan Erdoğan da Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınlandı. Aynı zamanda Türkiye'deki ilk Kovid-19 vakasını da tespit eden isim olan Taşcıoğlu, 16 Mart'ta görülen ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle uzun yıllardır çalıştığı İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesine yatırılmıştı. Peki, Cemil Taşçıoğlu kimdir? İşte Cemil Taşçıoğlu'nun biyografisi!

CEMİL TAŞÇIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. Taşcıoğlu, durumunun ağırlaşması üzerine 18 Mart'ta yoğun bakım ünitesine kaldırılarak solunum cihazına bağlandı.

Tedavisi çok sayıda uzman hekimin olduğu bir kurul tarafından sürdürülen Taşcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 1 Nisan'da hayata veda etti.