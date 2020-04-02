Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 14 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/5LbZNzfk8S