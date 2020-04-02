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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 02.04.2020 09:37
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 09:45
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PKK'ya büyük darbe! Hepsi vuruldu...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 14 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 14 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

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