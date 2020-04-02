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'ndan le mücadelede flaş adım! Koronavirüs teşhisi böyle konulacak

Aralık ayında ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan 6 kıtayı esir aldı. Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bine dayanırken ’nin koronavirüsle mücadele önlemleri dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Türkiye’de hastanelere koronavirüs şikayetiyle gelen hastaları diğer sağlık problemi için gelen hastalardan ayırmak ve virüsün yayılmasını önlemek için yeni bir adım daha atıldı. , 81 ilde bulunan pandemi hastanelerinin bahçelerine teşhis çadırı kurma kararı aldı. İşte detaylar…

  • Güncel
  • 02.04.2020 09:57
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 10:09
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Koronavirüs teşhisi böyle konulacak

tarafından, 81 ildeki pandemi hastanelerinin bahçesinde teşhis çadırları kurulmaya başlandı. Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtileri görülen kişilere ilk teşhis, hastane binasının dışında kurulan bu çadırlarda konuluyor.

İLK KONTROL ÇADIRLARDA
Çadırlarda sağlık personeli tarafından, vatandaşların başvuruları alınıp koronavirüs şüphesi bulunanların ilk değerlendirmeleri yapılıyor. Ön değerlendirmede hasta şüpheli görülürse hemen müdahale ediliyor ve tedavisi i gerekli birime sevk ediliyor. Bu sayede hastaneler için ekstra kapasite oluşturulurken pozitif teşhisi konulan kişilerin de virüsü diğer hastalara bulaştırmasının önüne geçiliyor.

PROF. DR. EYÜBOĞLU: AMAÇ DİĞER HASTALARI KORUMAK
Uygulamayı değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu "Her hastane, kendi şart ve imkânlarına göre Covid-19 hastalarının hastane içine girmeden ayrı bakıldığı girişte bir yer kuruyor" dedi. Eyüboğlu "Tabii her hastanenin imkânı farklı. Kimi çadır yapıyor kimi girişteki ilk iki odayı ayırıyor. Herkes başka tedbirler alıyor. Bütün bunlar, eğer bu kişiler enfekte olmuş ise diğer hastalara bulaşmaması için yapılıyor. Çünkü kalp krizi, şeker koması ya da kanser teşhisi gibi şikâyetlerle gelen hastalar da var" diye konuştu.

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