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Son dakika: duyurdu: Yardım uçağı 'nın başkenti 'e indi!

Son dakika haberleri... "Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan ait uçak 'nın kentine iniş yaptı" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 01.04.2020 14:40
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 14:52
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Yardım uçağı İspanya'nın başkenti Madrid'e indi!

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (), koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın 'nın kentine iniş yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan ait uçak, İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı." ifadelerine yer verildi.

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