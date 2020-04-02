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: Başkan Erdoğan'dan belediye başkanları ile kritik toplantı

haberine göre Başkan , belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirecek ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

  • Güncel
  • 02.04.2020 14:37
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 14:45
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Erdoğan'dan son dakika toplantı kararı!

Başkan , belediye başkanları ile videokonferans üzerinden toplantı yapacak. Kritik toplantı saat 15.00'te başlayacak. Erdoğan, toplantıda koronavirüs kararı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunacak. Belediyelere çağrıda bulunacak.



Başkan Erdoğan dün de AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda vatandaşlara seslenmiş, önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan'ın açıklamaları merakla bekleniyor.

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