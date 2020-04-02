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Son dakika: Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden "3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" iddiasına yalanlama

Son dakika haberine göre, Üniversitesi () Prof. Dr. , sosyal medyada "Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

  • Güncel
  • 02.04.2020 21:38
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 21:38
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İÜ Tıp Fakültesi'nden o iddialara yalanlama

Üniversitesi () Prof. Dr. , sosyal medyada "Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Prof. Dr. Tükek, yaptığı açıklamada, sosyal medyada ve televizyon programlarında "Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" gibi anlamsız iddiaların dile getirildiğini anlattı.

Söz konusu iddiaların gerçek olmadığını defalarca söylediklerini aktaran Tükek, "Şu anda, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Prof. Dr. Selçuk Mercan ve Prof. Dr. Murat Dilmener hocalarımızın tedavileri sürüyor. Böyle bir vefat olayı yok. Sağlık durumlarında şu an için bir sıkıntı yok." diye konuştu.

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