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'den coronavirüse (Kovid-19) karşı büyük destek

, boya, parfüm ve çeşitli kimyasallar ürüten , Corovirüs'e karşı yürütülen amansız mücadelede elini taşın altına koydu. Şirket, salgından etkilenen topluluklara, çalışanlarına ve müşterilerine destek vereceğini duyurdu:

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Büyük destek

DETERJAN, boya, parfüm ve çeşitli kimyasallar ürüten , Corovirüs'e karşı yürütülen amansız mücadelede elini taşın altına koydu. Şirket, salgından etkilenen topluluklara, çalışanlarına ve müşterilerine destek vereceğini duyurdu:
DÜNYA Sağlık Örgütü /Birleşmiş Milletler Vakfı COVID-19 fonuna ve seçilmiş organizasyonlara 2 milyon euro değerinde bağış...
5 MILYON adet kişisel ve ev hijyen ürünü bağışı...
HENKEL fabrikalarında dezenfektan üretimi...
KUAFÖRLER için esnek ödeme şartları...
ÇALIŞMALARINI evde, ofiste, sahada ve fabrikalarda sürdüren çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak...

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