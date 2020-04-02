DETERJAN, boya, parfüm ve çeşitli kimyasallar ürüten Henkel, Corovirüs'e karşı yürütülen amansız mücadelede elini taşın altına koydu. Şirket, salgından etkilenen topluluklara, çalışanlarına ve müşterilerine destek vereceğini duyurdu:
DÜNYA Sağlık Örgütü /Birleşmiş Milletler Vakfı COVID-19 fonuna ve seçilmiş organizasyonlara 2 milyon euro değerinde bağış...
5 MILYON adet kişisel ve ev hijyen ürünü bağışı...
HENKEL fabrikalarında dezenfektan üretimi...
KUAFÖRLER için esnek ödeme şartları...
ÇALIŞMALARINI evde, ofiste, sahada ve fabrikalarda sürdüren çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak...
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