DETERJAN, boya, parfüm ve çeşitli kimyasallar ürüten Henkel, Corovirüs'e karşı yürütülen amansız mücadelede elini taşın altına koydu. Şirket, salgından etkilenen topluluklara, çalışanlarına ve müşterilerine destek vereceğini duyurdu:

DÜNYA Sağlık Örgütü /Birleşmiş Milletler Vakfı COVID-19 fonuna ve seçilmiş organizasyonlara 2 milyon euro değerinde bağış...

5 MILYON adet kişisel ve ev hijyen ürünü bağışı...

HENKEL fabrikalarında dezenfektan üretimi...

KUAFÖRLER için esnek ödeme şartları...

ÇALIŞMALARINI evde, ofiste, sahada ve fabrikalarda sürdüren çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak...