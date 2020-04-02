Adana Corona vaka ölü sayısı kaç? Adana Corona son durum nedir? Türkiye'de hangi ilde kaç Corona vakası olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Hangi ilde ne kadar vaka olduğu da belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler vaka sayısında başı çekiyor. Peki, Adana Corona vaka ölü sayısı kaç? Adana Corona son durum nedir? İşte, Adana vaka ölü sayıları ve Türkiye genelinde son durum

ADANA CORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Adana 'da 197 Corona virüs vakası görüldü.

ADANA CORONA ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Adana'da Corona virüse bağlı ölü sayısı 3 kişi oldu.