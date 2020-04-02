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Son dakika: Bakan Koca 2 Nisan Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberine göre 2 Nisan'daki Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, yaptığı açıklamada, "Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici." ifadelerine yer verdi.

  • Güncel
  • 02.04.2020 19:31
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 19:35
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Bakan Koca 2 Nisan Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
2 Nisan'daki Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.



Koca, yaptığı açıklamada, "Test sayımız düne göre 4.000'in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici." ifadelerine yer verdi.



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