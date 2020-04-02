Son dakika: Bakan Koca 2 Nisan Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Test sayımız düne göre 4.000'in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.



🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hQ1wSitTIQ