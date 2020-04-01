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: Bakan Koca sağlık çalışanlarıya video konferans yoluyla görüştü: En büyük gücümüz sizsiniz

haberi... Sağlık Bakanı , Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktor ve sağlık çalışanlarıya video konferans yoluyla görüştü, tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

  • Güncel
  • 01.04.2020 08:38
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 08:47
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En büyük gücümüz onlar

, Covid-19 hastalarını tedavi eden hekimlerle video konferans yoluyla görüştü.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ, EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ
Koca "Sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz. Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık." ifadelerini kullandı.

Koca: "Tedaviye ne kadar erken dönemde başlarsak solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 704 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 46 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 13 bin 531'e, can kaybının 214'e, toplam iyileşen hasta sayısının da 243'e ulaştığını açıklamıştı.

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