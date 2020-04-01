Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 hastalarını tedavi eden hekimlerle video konferans yoluyla görüştü.



SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ, EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

Koca "Sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz. Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık." ifadelerini kullandı.





Koca: "Tedaviye ne kadar erken dönemde başlarsak solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.









TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 704 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 46 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 13 bin 531'e, can kaybının 214'e, toplam iyileşen hasta sayısının da 243'e ulaştığını açıklamıştı.

