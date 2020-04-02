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'ndan dayanışma kampanyasına destek

Başkan Erdoğan tarafından Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına Başkanı Birol Küle ve kurul üyelerinden 50 bin liralık destek geldi.

  • Güncel
  • 02.04.2020 13:01
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 13:01
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Rekabet Kurulu'ndan dayanışmaya destek

Başkanı Birol Küle ve kurul üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 50 bin liralık destekle katkıda bulundu.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na Küle ve kurul üyeleri 50 bin liralık destek sağladı.

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