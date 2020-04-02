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Kovid-19 online kitap siparişlerini patlattı!

Covid-19 salgınına karşı mücadelede alınan bireysel önlemlerin başında, evden çıkmamak geliyor. D&R’dan online siparişlerde ‘sağlık kitapları’ patlaması yaşandı. ‘Bağışıklığı güçlendirme’ ve ‘sigarayı bırakma’ kitapları en çok satanlarda zirveye çıktı...

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Corona kitabı patlattı
, salgına karşı tedbiri elden bırakmadı. Gerekmedikçe dışarı çıkmadı. Okumaya merak sardı.
D&R Online'da en çok sağlık yayınları satıldı. İlk sırayı sigarayı bırakma ve bağışıklığı güçlendirme kitapları aldı.




KİTAPLARA SARILDIK
Kitaptan müziğe, elektronik eşyadan oyuna pek çok ürün kullanıcılarla buluşturan D&R, Türkiye'de salgının ortaya çıktığı günden bu yana dr.com. tr'den yapılan alışverişlerin analizini yaptı. Covid-19 salgını nedeniyle başta sağlık olmak üzere psikoloji, kişisel gelişim, felsefe ve edebiyat kitapları en çok sipariş verilen türler arasında yer alıyor. Sağlık alanında sigarayı bırakma, bağışıklığı güçlendirme ve zayıflama konularında yazılan kitaplar büyük ilgi görürken "Corona ve virüs savaşları" kitabıyla Kürşad Berkkan çok satan yazarlar arasında yerini aldı. Türkiye'nin önde gelen sağlık uzmanlarının kitapları en çok ilgi gören eserler arasında bulunuyor.


TURKUVAZ KİTAPTA EN ÇOK SATANLAR
Fesüphanallah!- Nasihatname Alev Alatlı
Kalp İskender Pala
Dünyasızlar Kaan Murat Yanık

ÇOCUK YAYINLARI
Küçük Kara Balık Samed Behrengi
Her Şeyi İsterim, Kral Benim! Alberto Pellai

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