Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara'daki misafirhanelerini bedelsiz olarak sağlık çalışanlarının kullanımına açtı.
Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara'nın Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan toplam 284 oda kapasiteli misafirhane ve eğitim tesislerinin, sağlık çalışanlarının kullanımına açıldığı bildirildi.
Paylaşımda, "Kıymetli sağlık çalışanlarımız bedelsiz olarak belirtilen tesislerimizi kullanabilirler." ifadesine yer verildi.
Bakanlığımızın Ankara ili Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan toplam 284 oda kapasiteli misafirhane ve eğitim tesislerimizi sağlık çalışanlarımızın kullanımına açmış bulunuyoruz.— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) April 2, 2020
Kıymetli sağlık çalışanlarımız bedelsiz olarak belirtilen tesislerimizi kullanabilirler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.