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'ndan sağlık çalışanlarına barınma desteği

, Ankara'da bulunan misafirhanelerinin kapılarını sağlık çalışanlarına bedelsiz olarak açtı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kıymetli sağlık çalışanlarımız bedelsiz olarak belirtilen tesislerimizi kullanabilirler." ifadesine yer verildi.

  • Güncel
  • 02.04.2020 16:27
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 16:35
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Bakanlıktan sağlık çalışanlarına büyük destek

, Ankara'daki misafirhanelerini bedelsiz olarak sağlık çalışanlarının kullanımına açtı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara'nın Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan toplam 284 oda kapasiteli misafirhane ve eğitim tesislerinin, sağlık çalışanlarının kullanımına açıldığı bildirildi.

Paylaşımda, "Kıymetli sağlık çalışanlarımız bedelsiz olarak belirtilen tesislerimizi kullanabilirler." ifadesine yer verildi.

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