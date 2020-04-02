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İstanbul Corona vaka ölü sayısı! İstanbul koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı kaç oldu?

İstanbul Corona vaka ölü sayısı kaç? nedir? Türkiye'de hangi ilde kaç Corona vakası olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Hangi ilde ne kadar vaka olduğu da belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler vaka sayısında başı çekiyor. Peki, İstanbul Corona vaka ölü sayısı kaç? İstanbul Corona son durum nedir? İşte, İstanbul vaka ölü sayıları ve Türkiye genelinde son durum

  • Güncel
  • 02.04.2020 17:01
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 19:57
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İstanbul koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu?

İstanbul Corona vaka ölü sayısı ilde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Corona vaka sayısı kaç oldu? İstanbul Corona son durum nedir? Dünya genelini etkileyen Corona virüsü salgını ülkemizde de birçok ile yayılmış durumda. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haritaya göre, Türkiye'nin bütün illerinde pozitif virüs vakası görüldü. Bu illerden birisi de İstanbul oldu. Peki, İstanbul Corona vaka ölü sayısı kaç oldu? İşte İstanbul Corona son durum!

İSTANBUL CORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre İstanbul'da 8852 Corona virüs vakası görüldü.

İSTANBUL CORONA ÖLÜ SAYISI KAÇ?

İstanbul'da Corona virüse bağlı ölü sayısı 117 kişi oldu.

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