Bugünkü
Takvim

Corona vaka ölü sayısı! Ankara koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı kaç oldu?

Corona vaka ölü sayısı ilde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. kaç oldu? nedir? Dünya genelini etkileyen Corona virüsü salgını ülkemizde de birçok ile yayılmış durumda. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haritaya göre, Türkiye'nin bütün illerinde pozitif virüs vakası görüldü. Bu illerden birisi de Ankara oldu. Peki, Ankara Corona vaka ölü sayısı kaç oldu? İşte Ankara Corona son durum

  • Güncel
  • 02.04.2020 17:36
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 19:57
ABONE OL
Ankara koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu?

Ankara Corona vaka ölü sayısı kaç? Ankara Corona son durum nedir? Türkiye'de hangi ilde kaç Corona vakası olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Hangi ilde ne kadar vaka olduğu da belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler vaka sayısında başı çekiyor. Peki, Ankara Corona vaka ölü sayısı kaç? Ankara Corona son durum nedir? İşte Ankara vaka ölü sayıları ve Türkiye genelinde son durum

ANKARA CORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Ankara'da 712 Corona virüs vakası görüldü.

ANKARA CORONA ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Ankara'da Corona virüse bağlı ölü sayısı 7 kişi oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Ankara Corona vaka ölü sayısı! Ankara koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı kaç oldu?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri