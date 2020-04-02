Ankara Corona vaka ölü sayısı kaç? Ankara Corona son durum nedir? Türkiye'de hangi ilde kaç Corona vakası olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Hangi ilde ne kadar vaka olduğu da belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler vaka sayısında başı çekiyor. Peki, Ankara Corona vaka ölü sayısı kaç? Ankara Corona son durum nedir? İşte Ankara vaka ölü sayıları ve Türkiye genelinde son durum

ANKARA CORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Ankara'da 712 Corona virüs vakası görüldü.

ANKARA CORONA ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Ankara'da Corona virüse bağlı ölü sayısı 7 kişi oldu.