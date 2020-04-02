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Son dakika: duyurdu: 7/24 hazırız

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara psikososyal uzman desteği oluşturulduğunu açıklayan , "En önemlisi ise psikolojik destek… Biz Bakanlık olarak koronavirüs travmasına karşı psikososyal destek için 81 ilde ve oluşturduk. İhtiyaç duyduğunuzda Bakanlığımızın '444 0 632' numaralı ni arayabilir ve Rehberlik ve 'ndeki uzmanlarımızdan 7/24 destek alabilirsiniz. Her şey çocuklarımız için." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 02.04.2020 17:25
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 17:25
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Bakan Selçuk duyurdu: 7/24 hazırız

, vatandaşlara yönelik koranavirüse karşı psikososyal uzman desteği için oluşturulan "444 0 632" numaralı nin 7 gün 24 saat aranabileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, 'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüs nedeniyle uzun süre evde kalmanın, kaygı seviyesinin artması, günlük rutinlerin değişmesi, belirsizlik hissi ve hareketsizlik gibi sebeplerle yetişkinlerde ve çocuklarda bazı davranış sorunları görülebileceğini ifade etti.

Kimilerinin süreci daha kolay atlatırken kimilerinin diğerlerine göre daha fazla zorlandığını anlatan Selçuk, bunun son derece doğal olduğunu vurguladı.

Olası travmatik durumları engelleyebilmek için şimdiden çözüm yollarının kurulması ve herkesin birbirine olabildiğince destek olması gerektiğine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"En önemlisi ise psikolojik destek… Biz Bakanlık olarak koronavirüs travmasına karşı psikososyal destek için 81 ilde ve oluşturduk. İhtiyaç duyduğunuzda Bakanlığımızın '444 0 632' numaralı çağrı merkezini arayabilir ve Rehberlik ve 'ndeki uzmanlarımızdan 7/24 destek alabilirsiniz. Her şey çocuklarımız için."

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