VAKA

tip Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, 'Evde Kal Türkiye ' çağrısına büyük oranda uyuluyor. En işlek meydanlar evde kal çağrılarına uyulmasının ardından sessizliğe gömüldü. İstanbul Sultanahmet Meydanı sessizdi. Buluşmaların adresi turistlerin şehre dağıldığı nokta, her semtten on binlerin uğradığı Taksim Meydanı ise tarihi ıssızlıklardan birine ev sahipliği yaptı.Konak Meydanı Tarihi Saat Kulesi'nin etrafı da hiç olmadığı kadar sessizdi. Aynı şekilde Gündoğdu da güvercinler ve birkaç kişi dışında kimse yoktu. Ankara da en sessiz günlerinden birini yaşadı. Antalya'daki Konyaaltı Plajı'nda kimsecikler yoktu.kal çağrısına uyan Trabzonlular da gerekmedikçe dışarı çıkmadı. Trabzon Meydan Parkı'nda her zaman görülen kalabalıktan eser yoktu. Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Balıkesir, Sinop, Samsun, Ordu, Çankırı, Elazığ, Bingöl, Erzincan, Gaziantep gibi 7 bölgedeki kentlerimizde de meydanlar Coronavirüs'e karşı boştu.Adana'da polis, alınan Coronavirüs önlemleri kapsamında helikopterden megafonla 'Evde kal Adana' uyarısında bulundu. Ekip otoları ve polis teknesinden de anons yapıldı.Ankara'da bir vatandaş, pet şişelerden yaptığı maske ile Güvenpark'ta bulunan kuşlara yem verdi.Yeni tip Coronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak isteyen Şerif Macit adlı vatandaş, 'Süperman' kostümünü giyip İstanbul sokaklarında insanları uyardı.Malatya'da "Çöpçüler Korosu" ve zabıta ekipleri, evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için otobüsle sokakları gezerek konser düzenledi.Gaziantep'te pazar yerine girişlerde, vatandaşların ateşleri ölçüldü. Polis el megofonuyla sosyal mesafe uyarısı yaptı.TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop'ta vatandaşlara sık sık evlerinde kalma çağrısı yapılıyor. Kentteki vatandaşlar, yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.Bakanlığı yeni genelgeyi açıkladı. Pazar yerine giriş ve çıkışlar mümkünse aynı yerden yapılmayacak, alana içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alınacak.önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilme hakkı tanıdı. Bu önemli çalışmaya sosyal medyadan büyük destek yağdı.Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Adalet Bakanlığımızdan aldığımız bilgiye göre, hiçbir cezaevinde Coronavirüs testi pozitif çıkan yok" dedi ve ekledi: Gribal enfeksiyonu olan varsa onları hastaneye alıyoruz, tedavisi yapıldıktan sonra da yine koğuşa koymuyoruz, farklı bir yere alıyoruz.Bakanı Soylu, özel araçlarla şehir dışına çıkılmamasını istedi. Soylu, "Bizim vatandaşa mesajımız net. Şehirlerden şehirlere gitmeyin. Evde kalın ve ilinizi terk etmeyin. Şehirlerarası seyahati daha da zorlaştıracağız. Özel araçların da il dışına çıkmasını istemiyoruz" dedi.Başkanı Mustafa Şentop, canlı yayınlanan, "Eğitimci Yazar Fahri Kaya'yı Anma Programı"na katıldı. Şentop, "Dayanışma içerisinde birçok zorluğu atlattığımız gibi bunu da yeneceğiz" dedi.