Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre saat 23.23'te merkez üssü Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Derinliği 9.67 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
SON DEPREMLER
2020.04.02 23:23:45 40.4842 32.9433 3.4 -.- 3.8 3.8 ULUAGAC-CUBUK (ANKARA) İlksel
2020.04.02 23:05:47 37.4975 35.9267 10.3 -.- 1.0 -.- FERHATLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.04.02 23:01:20 35.7845 27.7815 5.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.02 22:47:35 39.0585 27.8528 11.3 -.- 1.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.02 21:02:21 34.4373 32.2847 7.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.02 20:34:51 38.7813 27.7115 6.4 -.- 2.2 -.- KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2020.04.02 19:57:15 39.0513 27.8293 5.0 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.02 19:54:51 37.2908 30.8550 10.4 -.- 2.1 -.- KARGI-BUCAK (BURDUR) İlksel
2020.04.02 19:47:01 38.4097 39.1695 8.4 -.- 1.1 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.02 19:39:11 38.4415 39.2887 7.5 -.- 1.1 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.02 19:20:53 39.1720 42.1593 24.8 -.- 1.7 -.- SARIPINAR-BULANIK (MUS) İlksel
2020.04.02 19:17:24 37.4412 35.9958 5.4 -.- 2.3 -.- KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.04.02 19:16:12 38.4240 39.2498 4.7 -.- 1.7 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.02 19:14:47 38.3203 38.8643 8.9 -.- 1.7 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.02 16:25:43 39.6113 33.3937 6.7 -.- 1.7 -.- SULUBUK-KARAKECILI (KIRIKKALE) İlksel
2020.04.02 15:38:21 38.4558 38.6933 5.3 -.- 2.3 -.- KUSSARAYI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2020.04.02 15:16:01 38.3612 38.8323 5.5 -.- 1.7 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.02 15:10:51 37.6607 32.5815 5.4 -.- 2.2 -.- ICERICUMRA-CUMRA (KONYA) İlksel
2020.04.02 14:40:45 39.8718 33.0647 0.0 -.- 1.9 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel
2020.04.02 14:36:16 38.7342 26.5585 8.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.04.02 14:27:58 37.2407 30.8975 10.0 -.- 2.5 -.- KOZAN-SERIK (ANTALYA) İlksel
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