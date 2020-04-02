Antalya Corona vaka ölü sayısı! Antalya koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı kaç oldu?

Antalya Corona vaka ölü sayısı kaç? Antalya Corona son durum nedir? Türkiye'de hangi ilde kaç Corona vakası olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Hangi ilde ne kadar vaka olduğu da belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler vaka sayısında başı çekiyor. Peki, Ankara Corona vaka ölü sayısı kaç? Antalya Corona son durum nedir? İşte Antalya vaka ölü sayıları ve Türkiye genelinde son durum

ANTALYA CORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Antalya'da 95 Corona virüs vakası görüldü.

ANTALYA CORONA ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Antalya'da Corona virüse bağlı ölüm görülmedi.