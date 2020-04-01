Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede zor günler geçiren İtalya ve İspanya'ya Avrupa Birliği (AB) sırtını döndü.

İspanya ve İtalya'ya ise yardım eli Türkiye'den uzandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı bu iki ülkeye tıbbi yardımları ulaştırmak için Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.







TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Türkiye'nin gönderdiği yardımları öven NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, paylaştığı mesajda "NATO dayanışması faaliyette: Türkiye, Covid-19 ile ortak mücadelemizi desteklemek için bugün İtalya ve İspanya'ya tıbbi malzeme içeren bir kargo uçağı gönderdi. NATO müttefiklerinin afet yardım merkezimiz aracılığıyla birbirlerini desteklediğini görmekten gurur duyuyoruz. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.





RÖTARLI TEŞEKKÜR! ÖNCE SİLDİ SONRA DÜZELTTİ

İspanya Savunma Bakanlığı'na bağlı oluşumun resmi Twitter hesabından yapılan teşekkür paylaşımında, yardımı gönderilen Türkiye'den bahsedilmedi. Twitter'da, başta Türk vatandaşları olmak üzere bu duruma tepki yağdı.







Daha sonra söz konusu paylaşım tepkiler üzerine silindi ve yerine "Türkiye ve tüm NATO müttefikleri, Kovid-19'la mücadelede desteğiniz için teşekkürler" paylaşımı yapıldı.