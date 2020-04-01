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'dan 'ye 'rötarlı' teşekkür! Tepkiler üzerine paylaşımı düzelttiler

'nin koronavirüs ile mücadele kapsamında İtalya ve 'ya yaptığı tıbbi yardıma 'dan övgü geldi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı. İspanya, Stoltenberg'in tweetini alıntılayarak "NATO müttefiklerine Kovid-19'la mücadele desteği için teşekkürler" paylaşımı yaptı. Paylaşımda yardımı gönderen Türkiye'den bahsedilmeyince gelen tepkiler üzerine İspanya, mevcut paylaşımını silerek Türkiye'nin de etiketlendiği yeni bir paylaşım yaptı.

  • Güncel
  • 01.04.2020 14:07
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 14:18
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İspanya'dan Türkiye'ye 'rötarlı' teşekkür!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede zor günler geçiren İtalya ve 'ya Avrupa Birliği () sırtını döndü.

İspanya ve İtalya'ya ise yardım eli 'den uzandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait askeri kargo uçağı bu iki ülkeye tıbbi yardımları ulaştırmak için Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.


TÜRKİYE'YE ÖVGÜ
Türkiye'nin gönderdiği yardımları öven Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, paylaştığı mesajda "NATO dayanışması faaliyette: Türkiye, Covid-19 ile ortak mücadelemizi desteklemek için bugün İtalya ve İspanya'ya tıbbi malzeme içeren bir kargo uçağı gönderdi. NATO müttefiklerinin afet yardım merkezimiz aracılığıyla birbirlerini desteklediğini görmekten gurur duyuyoruz. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

RÖTARLI TEŞEKKÜR! ÖNCE SİLDİ SONRA DÜZELTTİ
İspanya 'na bağlı oluşumun resmi Twitter hesabından yapılan teşekkür paylaşımında, yardımı gönderilen Türkiye'den bahsedilmedi. Twitter'da, başta Türk vatandaşları olmak üzere bu duruma tepki yağdı.



Daha sonra söz konusu paylaşım tepkiler üzerine silindi ve yerine "Türkiye ve tüm NATO müttefikleri, Kovid-19'la mücadelede desteğiniz için teşekkürler" paylaşımı yapıldı.

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