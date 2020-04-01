Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşacak.
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında açıklama yapacak!
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşacak.
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