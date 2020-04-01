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Son dakika: 'de şubesini soymaya çalışan iki kişi yakalandı

Son dakika haberi... 'in Konak ilçesinde soymaya çalışan iki kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

  • Güncel
  • 01.04.2020 07:19
  •  - 
  • Son Güncelleme: 01.04.2020 07:19
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Banka soyguncularına suçüstü

Alınan bilgiye göre, Emre B. ve Onur K, Şehit Nerves Bulvarındaki bir şubesinin cam penceresini tornavida kullanarak açtı.

Şüphelilerden biri açılan pencereden içeri girerken diğeri gözcülük yapmak üzere banka şubesinin dışında beklemeye başladı.

İçeri giren şüpheli banka şubesindeki tuzak parayı alırken alarm çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

Bankanın içinde bulunan şüpheli ekiplerce yakalanırken dışarıda gözcülük yapan şüpheli de peşine düşen bekçilerin kovalaması sonucu yakalandı.

Bankaya giren şüphelinin yapılan üst aramasında tuzak paraları ayakkabısının içine koyduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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