MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş" konuşmasında Milli Dayanışma Kampanyası başlattıklarını açıkladı.

"Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattıkları bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, yardım hesabı açıldığını belirten Erdoğan, kampanyaya kısa mesajla da bağış yapılabileceğini söyledi.

Amacın, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak olduğunu dile getiren Erdoğan, her ilde ve ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenerek yardımların kendilerine sunulacağını vurguladı.