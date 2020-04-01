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(AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'dan Türkiye'ye teşekkür

(AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin 'ya yolladığı tıbbi malzemeler için teşekkür ederek, "Gösterdiğiniz dayanışmayı hiç unutamayacağız." ifadesini kullandı.

  • Güncel
  • 01.04.2020 23:51
  •  - 
  • Son Güncelleme: 01.04.2020 23:53
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Sanchez'den Türkiye'ye 'yardım' teşekkürü

(AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin 'ya yolladığı tıbbi malzemeler için teşekkür ederek, "Gösterdiğiniz dayanışmayı hiç unutamayacağız." ifadesini kullandı.

İspanyol kökenli Sanchez, Twitter'dan "Türk hükümetine ve halkına İspanya'ya önemli tıbbi malzeme gönderdiği için teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.


"TEŞEKKÜR EDERİM"
Türkiye'nin İspanya kadar Kovid-19'dan etkilenmemesini umduğunu belirten Sanchez, paylaşımında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketledi ve Türkçe olarak "Teşekkür ederim" ifadesine yer verdi.

ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait uçakla ve İspanya'ya gönderilmişti.

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