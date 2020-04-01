Uzmanlar, Coronavirüs'ten korunmak için 'Evde kalın' çağrısı yaptı. Halk, hem kendi sağlığını hem de sevdiklerinin hayatını korumak için evden çıkmadı. Karantinada yenilen ekmek ve makarna nedeniyle kilolar katlandı. İzmir Bornova'da beden eğitimi öğretmeni Bige Başoğul, evden çıkmayan vatandaşlara müzik eşliğinde spor yaptırdı. Vatandaşlar, soluğu camlarda aldı.
Başoğul, "Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız dışarı çıkamıyor. O yüzden balkonumun hemen kenarında böyle bir etkinlik yapmayı uygun buldum. Sağ olsun site sakinlerimiz de destek oldu. Herkese moral olması açısından güzel bir iş oldu. Tabii ki sosyal mesafemizi koruduk. Birbirimize çok yaklaşmadan ve kurallara uyarak spor yaptık" ifadesini kullandı.
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
Kızlar anlaşalım herkes kilo alacak tamam mı? Karantina bittiğinde tek şişko ben olmak istemiyorum.
Karantina bittikten sonra. "Aaa sen kilo mu aldın?" diye soran olursa, ağzına kürekle vururum.
Millet karantinada yatarak nasıl kilo veriyor delirecem!
Karantina boyunca hiç kilo almadım çünkü alacak kilo kalmadı.
Acil birine aşık olup yemeden içmeden kesilmem lazım karantinada kilo aldım.
Karantina beni kilo almaya zorluyorsun.
Karantinanın her saniyesinde 4 kilo alıyorum.
Bu hikayede kilo alan ben oldum.
Evet arkadaşlar... 57 kilo ile girdiğim karantina günlerinde 2 dönüm olma yolunda emin adımlarla ilerliyorum.
Karantina bittikten sonra diyetisyene gideceğiz başka çare kalmadı.
Başoğul, "Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız dışarı çıkamıyor. O yüzden balkonumun hemen kenarında böyle bir etkinlik yapmayı uygun buldum. Sağ olsun site sakinlerimiz de destek oldu. Herkese moral olması açısından güzel bir iş oldu. Tabii ki sosyal mesafemizi koruduk. Birbirimize çok yaklaşmadan ve kurallara uyarak spor yaptık" ifadesini kullandı.
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
Kızlar anlaşalım herkes kilo alacak tamam mı? Karantina bittiğinde tek şişko ben olmak istemiyorum.
Karantina bittikten sonra. "Aaa sen kilo mu aldın?" diye soran olursa, ağzına kürekle vururum.
Millet karantinada yatarak nasıl kilo veriyor delirecem!
Karantina boyunca hiç kilo almadım çünkü alacak kilo kalmadı.
Acil birine aşık olup yemeden içmeden kesilmem lazım karantinada kilo aldım.
Karantina beni kilo almaya zorluyorsun.
Karantinanın her saniyesinde 4 kilo alıyorum.
Bu hikayede kilo alan ben oldum.
Evet arkadaşlar... 57 kilo ile girdiğim karantina günlerinde 2 dönüm olma yolunda emin adımlarla ilerliyorum.
Karantina bittikten sonra diyetisyene gideceğiz başka çare kalmadı.
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